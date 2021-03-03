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Gündem Ordu'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Gündem

Ordu'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Ordu'nun Ünye ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 16:43:00 -
Ordu'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyesi şüphelilerin belirlenmesine yönelik fiziki ve teknik takip yürüttü. 

Çalışmanın ardından ilçenin Liseler, Kaledere, Çınarlık ve Ortayılmazlar mahallelerinde belirlenen dört adrese operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu 2 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin ikametleri ve üstlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

​​​​​​​Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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