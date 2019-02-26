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Ordu Müzesi kabuğuna sığmadı

1987 yılında Etnografya Müzesi olarak kullanıma açılan Ordu Paşaoğlu Konağı ve Etnografya Müzesini son 4 yılda 60 bini aşkın kişi ziyaret etti.

26 Şubat 2019 Salı 18:35
Ordu Müzesi kabuğuna sığmadı

Ordu’da 1987 yılında Etnografya Müzesi olarak kullanıma açılan Ordu Paşaoğlu Konağı ve Etnografya Müzesini son 4 yılda 60 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Ordu Kültür ve Turizm Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Ordu’nun ilk müzesi özelliğini taşıyan açılan Ordu Paşaoğlu Konağı ve Etnografya Müzesini 2015 yılında 13 bin 811 yerli, 346 yabancı olmak üzere 14 bin 147 kişinin ziyaret etti. Ziyaretçi sayısı 2016 yılında ise 14 bin 348 yerli, 93 yabancı olmak üzere 14 bin 441’e yükseldiğini söyledi.

2017 yılında 16 bin 719 yerli ve 162 yabancı olmak üzere 16 bin 881 kişinin ziyaret ettiği müze 2018 yılında 14 bin 685 yerli 202 yabancı olmak üzere 14 bin 887 kişiyi ağırladı. Karadeniz Bölgesi’nde bulunan ve geçen yüzyıldan zamanımıza ulaşan sivil mimarinin ender örneklerinden biri olduğunu müzeyi ziyaret edenlerin büyük bir bölümünü öğrenci grupları, 17 yaş altı ve yaşlıların oluşturdu.

Yer sıkıntısı sebebiyle binlerce eser sergilenemiyor

Bu arada Ordu Paşaoğlu Konağı ve Etnografya Müzesinde yer sıkıntısı nedeniyle 3 bin 954 adet eserden 600 adedi sergileniyor. Ordu yöresinde gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalarda bulunan tarihi eserler ile geçen yüzyıldan günümüze ulaşan etnografik eserlerin sergilendiği müzede fiziki yetersizlik sebebiyle birçok eser sergilenemiyor. Tüm eserlerin kayıt altına alındığı ve modern depolama koşullarında muhafaza edildiği Etnografya Müzesinde 465 adet arkeolojik, Bin 561 adet etnografik, bin 896 adet sikke ve 32 adet mühür olmak üzere 3 bin 954 eser bulunuyor. Bu eserlerden 600’ü sergilenirken, diğer eserler güvenli depolarda bulunuyor.

Osmanlı eseri

1896 yılında Paşaoğlu Hüseyin Efendi diye bilinen şahıs tarafından yaptırılan, taşları Ünye’den, ahşap ve çini malzemeleri Romanya’dan getirilen 19. yüzyıl sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Paşaoğlu Konağı 1982 yılında kamulaştırıldı. 1983 tarihinden itibaren onarılmaya başlanan konağın restorasyon ve teşhir tanzimi tamamlandıktan sonra 18 Kasım 1987 tarihinde Paşaoğlu Konağı ve Etnografya Müzesi olarak hizmete açıldı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 18:35
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