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Aktüel Onur Seyit Yaran’ı vuran Serhat Okuducu’ya ne kadar ceza verildi?
Aktüel

Onur Seyit Yaran’ı vuran Serhat Okuducu’ya ne kadar ceza verildi?

‘Kardeşlerim’ dizisinin başrol oyuncularından olan Onur Seyit Yaran’ı silahla vurmaya çalışan Serhat Okuducu’ya verilen ceza sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Peki Onur Seyit Yaran’ı yaralayan Serhat Okuducu’ya ne kadar ceza verildi? Onur Seyit Yaran davasında ne karar çıktı?

Yeniakit Publisher
2021-07-09 08:10:00 - 2021-07-09 08:11:31
Onur Seyit Yaran’ı vuran Serhat Okuducu’ya ne kadar ceza verildi?

ATV dizisi Kardeşlerim oyuncusu Onur Seyit Yaran'ı silahla vurduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık Serhat Okuducu'nun yargılandığı dava karara bağlandı. Sanığı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, tahliyesine karar verdi. İstanbul Şişli’de geçtiğimiz sene 22 Eylül’de meydana gelen olayda, ‘Kardeşlerim’ dizisinin başrol oyuncularından olan Onur Seyit Yaran, gittiği spor salonundan çıktığı sırada Serhat Okuducu tarafından silahlı saldırıya uğramış ve omzundan yaralanmıştı.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Serhat Okuducu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Okuducu’nun avukatı son savunmasında, “Ortada kasten öldürme diye bir şey yok. Basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek bir durum olmuş ama bu da hayati tehlike yaratacak bir yaralanma değil. Müvekkilin tahliyesini talep ederiz” dedi. Sanık Serhat Okuducu ise son sözünde diyecek bir şeyinin olmadığını söyledi.

Onur Seyit Yaran’ı vuran Serhat Okuducu’ya ne kadar ceza verildi?

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Okuducu’nun ‘kasten öldürme’ suçunu işlediğinin anlaşıldığını belirterek müebbet hapis cezası vermesinin ardından eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını da kaydeden mahkeme, cezada indirim uygulayarak, Okuducu’yu 10 yıl hapse çarptırdı. Mahkeme, ilk haksız eylemin kimden geldiğinin tespit edilememiş olmasından, cezayı 7 yıl 6 aya indirdi. Heyet son olarak, mahkemedeki tutumundan dolayı iyi hal indirimi uygulayarak Okuducu’yu, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi.

Onur Seyit Yaran yaşı kaç? Onur Seyit Yaran kaç yaşında? Onur Seyit Yaran evli mi bekar mı?
Onur Seyit Yaran yaşı kaç? Onur Seyit Yaran kaç yaşında? Onur Seyit Yaran evli mi bekar mı?

Biyografi

Onur Seyit Yaran yaşı kaç? Onur Seyit Yaran kaç yaşında? Onur Seyit Yaran evli mi bekar mı?

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