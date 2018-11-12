Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz süresiz kadro dışı bırakıldı!
Trabzonspor, Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ı süresiz olarak kadro dışı bıraktığını duyurdu.12 Kasım 2018 Pazartesi 21:30
Trabzonspor, Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ı süresiz olarak kadro dışı bıraktığını açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Kulübümüzün Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, bugün akşam saatlerinde gerçekleşen Olağanüstü Yönetim Kurulu toplantısında Recep Onur Kıvrak, Burak Yılmaz ve A Takım Profesyonel kadrosuna yönelik aşağıdaki kararların alındığını açıkladı.
Kafkas oybirliğiyle alınan kararları şu şekilde sıraladı:
“- Recep Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz’ın süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına,
- Recep Onur Kıvrak’tan takım kaptanlığının alınmasına,
- Yeni Malatyaspor maçındaki ağır yenilgi nedeniyle Profesyonel A Takım kadrosuna 100'er bin TL para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır.
Kamuoyu ve camiamıza saygıyla duyurulur.”
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