Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz süresiz kadro dışı bırakıldı!

Trabzonspor, Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ı süresiz olarak kadro dışı bıraktığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA



Kulübümüzün Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, bugün akşam saatlerinde gerçekleşen Olağanüstü Yönetim Kurulu toplantısında Recep Onur Kıvrak, Burak Yılmaz ve A Takım Profesyonel kadrosuna yönelik aşağıdaki kararların alındığını açıkladı.



Kafkas oybirliğiyle alınan kararları şu şekilde sıraladı:



“- Recep Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz’ın süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına,



- Recep Onur Kıvrak’tan takım kaptanlığının alınmasına,



- Yeni Malatyaspor maçındaki ağır yenilgi nedeniyle Profesyonel A Takım kadrosuna 100'er bin TL para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır.



Kamuoyu ve camiamıza saygıyla duyurulur.”



