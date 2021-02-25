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Gündem Onlar daha kötüsünü yapana kadar en kötüsü bu! İşte CHP'nin dua beklediği görüntüler
Gündem

Onlar daha kötüsünü yapana kadar en kötüsü bu! İşte CHP'nin dua beklediği görüntüler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li belediyelerde son dönemde ortaya çıkan skandallara ilişkin paylaştığı görüntüler, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'u rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 12:22:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı'nda, CHP'li belediyelerin yönetiminde yaşanan skandal görüntüleri paylaştı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıkıntılar gitgide büyüyor. CHP'li belediyelerde, koronavirüs döneminde metrobüslerde oluşan yığılma, kar yağdığında tuzlama işlemlerinin geciktirilmesi, meydana gelen kazalar, altyapılardaki sorunlar ve daha birçok olay vatandaşları çileden çıkarıyor.

Başkan Erdoğan'ın yayınladığı görüntülerden rahatsız olan CHP yönetiminden yine akılalmaz bir savunma geldi. 

Bu duruma mı dua edilecek?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, skandal görüntülerle ilgili olarak, 'Erdoğan, belediyelerimize dua etmelidir' diyerek 'yok artık' dedirten bir savunma yaptı.

 Torun, "Onlar pandemi sürecinde maske dağıtamazken bizim belediyelerimiz kendileri üretip ücretsiz dağıtıyor, vatandaşlarımıza her türlü desteği sağlıyor. Bizim belediyelerimiz onlar gibi çılgın projelerin peşinden koşmuyor, vatandaşın öncelikli sorunlarını tek tek çözüyor. İşte Erdoğan bu tabloyu kıskanıyor" diyerek ilginç ifadeler kullandı.

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