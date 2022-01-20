İstanbul Kartal’da bir aile sağlığı merkezinde çalışan hemşire Ömür Erez, vahşice katledildi. Peki, Ömür Erez’i kim niye öldürdü?

Ömür hemşirenin katil zanlısı ilk ifadesinde ne söyledi?

İstanbul'un Kartal ilçesinde aile sağlığı merkezinde meydana gelen vahşi cinayetin ardından kaçan şüpheli Rahmi Uygun, polis ekipleri tarafından Bağcılar'da gözaltına alındıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli Rahmi Uygun, Konya'dan araç kiralayarak geldiği arkadaşı Musa T. ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü'nün 3. katında bulunan Cinayet Büro Amirliği'ne çıkarıldı.

Rahmi Uygun, Hemşire Ömür Erez'le iki yıl önce internet üzerinden tanıştığını ve aralarında gönül ilişkisi olduğunu iddia etti.

Rahmi Uygun'un "Bir yıl önce ayrılmıştık. Ancak birlikte olduğumuz dönemde ona borç olarak verdiğim 200 bin lirayı geri vermedi. Ondan defalarca istememe rağmen her seferinde beni oyaladı. Son telefonla konuşmamızda bana hakaret edince İstanbul'a gelmeye karar verdim" dediği ortaya çıktı.

Rahmi Uygun "Onunla konuşup paramı almaya çalışacaktım. Ancak yine aramızda tartışma çıktı. Beni rencide edecek kelimeler kullandı. Bir anda kendimi kaybettim" dediği belirtildi.