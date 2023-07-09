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Aktüel Ömrünü kitaba ve eğitime adayan öğretmen: Mahir İz
Aktüel

Ömrünü kitaba ve eğitime adayan öğretmen: Mahir İz

Yeniakit Publisher
2023-07-09 10:45:00 -
Ömrünü kitaba ve eğitime adayan öğretmen: Mahir İz

Öğretmen, mütefekkir, şair ve yazar Mahir İz, vefatının 49. yılında eserleriyle yâd ediliyor.

Ömrünü kitaba ve eğitime adayan İz, Medine-i Münevvere, Midilli, Balıkesir ve Ankara’da kadılık yapan Külahizade es-Seyyid İsmail Abdulhalim Efendi ile Şerife Raife Hanımın oğlu olarak 28 Ocak 1895’te İstanbul’da dünyaya geldi. Diyanet İşleri Başkanlığınca 27 Mayıs 1960 Darbesi’nden sonra Kur’an-ı Kerim’in Latin harfleriyle basılması konusunda danışmanlık yapması için davet edilen İz, bu durumun yanlış olduğunu söyleyerek vazgeçilmesini sağladı. Öğretmenlik mesleğine özel olarak değer veren İz, “Dünyaya tekrar gelme imkanım olsaydı, yine muallim olmak isterdim” derdi. Siyasi, ilmi, fikri ve sosyal yönden çok ciddi değişikliklerin olduğu bir dönemde yaşayan İz, tasavvuf, edebiyat ve felsefe alanında uzmanlaştı ve bu alanlarda eserler verdi. Öğretmenlik yaptığı 60 yıl boyunca talebelerine nasihatlerde bulunan İz, öğrencilerine iyi insan, iyi Müslüman, ahlaklı birer kişi olmalarını tavsiye etti. İstiklal Marşı’nı eğitim aracı olarak görerek her fırsatta okuyan usta yazar, tasavvuf, edebiyat ve felsefe alanında uzmanlaşarak eserler verdi.

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