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Ömer Döngeloğlu korona mı oldu?

Ömer Döngeloğlu koronavirüse mi yakalandı? İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu’nun sağlık durumu merak ediyor. Pek çok kişi “Ömer Döngeloğlu kimdir?” , “Ömer Döngeloğlu sağlık durumu” , “Ömer Döngeloğlu sağlık durumu son gelişme” , “Ömer Döngeloğlu koronavirüse mi yakalandı?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, Ömer Döngeloğlu korona mı oldu?

2020-04-25 10:24:00 -
Ömer Döngeloğlu korona mı oldu?

Yaptığı dini programlarla tanınan isimlerin başında gelen ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu’nun koronavirüse yakalandığı ileri sürüldü. İşte, detaylar.

Ömer Döngeloğlu korona mı oldu?

Ömer Döngeloğlu’nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Başakşehir Hastanesi’nde tedavi altında olduğu açıklandı. Yapımcı Niyazi Gedik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıymetli hocamız Ömer Döngeloğlu hafif seviyede corona hastalığı geçirmekte olup hastanede tedavi görmektedir. Özellikle yazdığı mesajı sizlerle paylaşıyorum ki bunun dışında haberlere itibar edilmesin. Hocamıza ve tüm hastalarımıza dua edelim” dedi.

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