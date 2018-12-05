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Ölüm döşeğinde gelen itirafla dünyası yıkıldı! 5 yıldır sürekli arıyor

Hatay'da yaşayan Nebahat Sönmez, 5 yıl önce 83 yaşında hayatını kaybeden, 'annesi' diye bildiği Nebahat Akduman'ın hasta yatağında yaptığı itirafla hayatının şokunu yaşadı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:16
Ölüm döşeğinde gelen itirafla dünyası yıkıldı! 5 yıldır sürekli arıyor

Hatay'da yaşayan 56 yaşındaki Nebahat Sönmez, 83 yaşında hayatını kaybeden, 'annesi' diye bildiği Nebahat Akduman'ın hasta yatağında yaptığı "Sen benim kızım değilsin, öz annen Bursa İnegöl'de" itirafıyla yıkıldı. Evli ve 2 çocuk annesi Sönmez, 5 yıldır öz annesini arıyor.

Nebahat Sönmez, 1986 yılında evlendi. İki çocuğu olan Sönmez'in 5 yıl önce, o tarihte 83 yaşında olan annesi Nebahat Akduman, aniden fenalaştı. Akduman, hasta yatağında Nebahat Sönmez'i yanına çağırarak, yarım asırdan fazla sakladığı bir gerçeği itiraf etti.

"Senin annen İnegöl'de"

Sönmez'e, "Ben senin annen değilim. Yıllardır senden bu gerçeği sakladım. Senin öz annen İnegöl'de, Şahinde isminde bir kadın" dedi. Kısa süre sonra da yaşamını kaybetti. Duydukları karşısında büyük bir şok yaşayan Nebahat Sönmez, öz annesini bulmak için yola koyuldu. Nebahat Sönmez, uzun çabalar sonucunda Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Şahinde isminde 2 ayrı kadın buldu. Kadınlardan biri "Senin annen değilim" dedi ama Sönmez'i kırmadı. İki kadın da DNA testi yaptırmayı kabul etti. Test sonuçları ise Nebahat Sönmez'e ikinci kez hayal kırıklığı yaşattı.

"Ortaya çıkana kadar uğraşacağım"

5 yıldır sürdürdüğü mücadelesine rağmen halen öz annesine ve ailesine kavuşamayan Sönmez, "Devlet hastanelerine sordum, yasadışı yollarla evlatlık verilmiş olabileceğimi söylediler. Üvey annem ölüm döşeğindeyken, ailemin Yugoslavya göçmeni olarak Türkiye'ye geldiğini söyledi. Türk olmayabilirim. Yine son sözlerinden biri annem ve babamın İngiliz Konsolosluğu'nda çalıştığı oldu" dedi. Nebahat Sönmez, "Çok huzursuzum. Bugüne kadar hep yalanlarla yaşamışım. Kimim, neyim, ailem kim bilmek istiyorum. Bu bilmece ortaya çıkana kadar uğraşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 12:16
  1. Hatay
  2. Bursa
  3. Nebahat Sönmez
  4. Nebahat Akduman
  5. Ölüm döşeğinde itiraf etti
  6. Gerçek annesini arıyor
  7. İnanılmaz olay
  8. film gibi olay

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