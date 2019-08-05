0553 313 94 23

Olimpiyatlarda final istiyor

- Milli tekvandocu Yunus Sarı:"Hem dünya hem de Avrupa şampiyonasında ikinciliğim var. İkisinde de final heyecanı yaşadım. Olimpiyatlarda da final duygusunu yaşamak istiyorum"- "(Servet Tazegül) Örnek aldığımız bir sporcunun antrenörümüz olması bizi ayrıca motive ediyor. Tecrübelerini bana ve genç arkadaşlara en iyi şekilde aktaracağına inanıyorum"

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:26
Olimpiyatlarda final istiyor

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Avrupa ve dünya ikincisi milli tekvandocu Yunus Sarı, olimpiyatlarda da final heyecanı yaşamak istediğini söyledi.

Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) milli takımla kampta bulunan 28 yaşındaki Yunus, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yunus, eski takım arkadaşı Servet Tazegül'ün Tekvando Erkek Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilmesinin doğru bir karar olduğunu belirtti.

Servet Tazegül ile yaklaşık 8 yıl takım arkadaşlığı yaptığını anlatan Yunus, "Kendisi bizim örnek aldığımız bir sporcuydu. Örnek aldığımız bir sporcunun antrenörümüz olması bizi ayrıca motive ediyor. Onun antrenman, dövüş stilinin bize yakın olduğunu düşünüyorum. Tecrübelerini bana ve genç arkadaşlara en iyi şekilde aktaracağına inanıyorum." diye konuştu.

Milli tekvandocu, kamp çalışmalarının iyi gittiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çin'in Wuxi kentinde 23-25 Ağustos'ta düzenlenecek Dünya Kupası Takım Şampiyonası'na katılacağım. Karışık takım kategorisinde yarışacağız. Geçen sene karışık takımda ikinci olmuştuk. Daha sonra eylül ayında grand prix müsabakaları var. Olimpiyat yolunda puan alarak ülkemize dönmek istiyoruz."


- "Bu kez olimpiyatlara gideceğim"


Yunus Sarı, 2016 olimpiyat elemelerine katıldığını, son maçta yenilerek Rio'ya gitme hakkı elde edemediğini söyledi.

"İnşallah bu kez olimpiyatlara gideceğim." diyen Yunus, "Çalışmalarım iyi gidiyor. Olimpiyat elemelerine en iyi şekilde hazırlanıp, olimpiyat kotası almak istiyorum. Hem dünya hem de Avrupa şampiyonasında ikinciliğim var. İkisinde de final heyecanı yaşadım. Olimpiyatlarda da final duygusunu yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.


- "Zamanla iyi yerlere gelecekler"


Milli takımın tecrübeli ismi Yunus, çoğunluğu gençlerden oluşan yetenekli bir sporcu grubuna sahip olduklarına işaret etti.

Yunus, genç jenerasyona ilişkin, "Takımımızda yer alan sporcuların çoğunluğu 19-20 yaşlarında. Hepsi gençler ve ümitlerde, Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece elde ederek büyüklere geçti. Büyüklerin ilk senesi onlar için biraz zor oluyor. Zamanla iyi yerlere geleceklerine inanıyorum. Biz de tecrübelerimizi onlara aktaracağız. Hepimiz Türkiye'nin başarısı için uğraşıyoruz. Erkek takımımızın da başarılı olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kamp yaptıkları Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nden de övgüyle bahseden milli sporcu, "Erkek takımı olarak burada ilk kampımız. Buradan memnunuz. Doktorumuz, masörümüz her şeyimiz elimizin altında. 'Tam bir spor merkezi' diyebiliriz. İnşallah bu tesisler bizi daha ileriye götürecek." şeklinde görüş belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:26
  1. Olimpiyatlar
  2. Servet Tazegül
  3. tekvando
  4. Yunus Sarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan nükleer anlaşmadan ayrılma tehdidi
    1. İran'dan nükleer anlaşmadan ayrılma..
    2. Pekmez’den kurban uyarısı
    3. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme..
    4. Veteran okçulardan Avrupa..
    5. Belediye Kütahyaspor, tribün liderleri..
    6. Gençlere yönelik doğa kamp alanı..
    7. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanına..
    8. Düşük fiyat yerli karpuza rağbeti..
    9. Sıkıldığınız dövmeden kurtulmanız..
    10. Kick Boks sporcularının madalya sevinci
    11. Ne idiği belirsiz zevatların oyununa..
    12. Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak..
    13. Mahkemeden flaş 'Salda Gölü' kararı!
    14. At arabası ile geldi yol ortasındaki..
    15. Gençleşmenin yeni sırrı; İple yüz germe
    16. Galatasaray ile Altınyıldız Classics..
    17. Çocuklar ve ev hanımları tenis..
    18. İlçe mezbahaları Kurban Bayramında..
    19. Mescidsiz Fabrika!
    20. İzinsiz aramaya 75 bin lira ceza
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!