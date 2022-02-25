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Biyografi Oleksandr Zinchenko kimdir nereli kaç yaşında? Oleksandr Zinchenko hangi takımlarda oynadı?
Biyografi

Oleksandr Zinchenko kimdir nereli kaç yaşında? Oleksandr Zinchenko hangi takımlarda oynadı?

Manchester City'nin Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'yı işgline ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Zinchenko, paylaşımında Putin'e karşı, "Umarım en acı şekilde ölürsün yaratık" ifadelerini kullandı. Peki Oleksandr Zinchenko kimdir? Oleksandr Zinchenko nereli kaç yaşında? Oleksandr Zinchenko hangi takımlarda oynadı? İşte Oleksandr Zinchenko hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 07:49:00 - 2022-02-25 07:49:51
Oleksandr Zinchenko kimdir nereli kaç yaşında? Oleksandr Zinchenko hangi takımlarda oynadı?

Oleksandr Zinchenko kimdir? Oleksandr Volodımırovıç Zinçenko 15 Aralık 1996 Radomyshl doğumludur. Ukraynalı millî futbolcu olan, Zinchenko, Premier League takımlarından Manchester City'de forma giymektedir.

Oleksandr Zinchenko kulüp kariyeri

Profesyonel kariyerine 2013 yılında Shakhtar Donetsk kulübünde başladı. Daha sonra Ufa'ya transfer oldu. 2016 yaz transfer döneminde Manchester City'ye transfer oldu. Aynı transfer döneminde PSV'ye kiralanmıştır.

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