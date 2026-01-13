  • İSTANBUL
Dünya 'Öldün mü?': Yalnız yaşayan gençler için dijital imdat hattı
Dünya

‘Öldün mü?’: Yalnız yaşayan gençler için dijital imdat hattı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
‘Öldün mü?’: Yalnız yaşayan gençler için dijital imdat hattı

Çin’de yalnız yaşayan gençler arasında hızla yayılan yeni bir uygulama, kullanıcıların iki günde bir “hayattayım” bildirimi yapmasını zorunlu kılarken, giriş yapılmadığında önceden belirlenen kişilere otomatik acil durum uyarısı gönderiyor.

Çin'de yalnız yaşayan gençler arasında 'Are you Dead?' (Öldün Mü?) adlı mobil uygulama kısa sürede büyük ilgi gördü. Mayıs 2025'te piyasaya sürülen uygulama, son haftalarda viral hale gelerek ülkenin en çok indirilen uygulamaların arasına girdi.

Uygulamanın çalışma prensibi şu şekilde işliyor: Kullanıcıların iki günde bir uygulamaya girerek bir butona basmaları ve hayatta olduklarını doğrulamaları gerekiyor. Bu işlem yapılmadığında, uygulama önceden belirlenen acil durum kişisine kullanıcının risk altında olabileceğine dair otomatik bildirim gönderiyor.

YENİ HEDEF: YAŞLI NÜFUS

Uygulamanın geliştiricileri, bir sonraki adımda yalnız yaşayan yaşlılara yönelik özel bir versiyon üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Çin'de nüfusun beşte birinden fazlasını 60 yaş üzeri bireyler oluşturuyor.

FARK EDİLMEDEN ÖLME KORKUSU YAYGINLAŞTI

Çin devlet medyasında yer alan araştırmalara göre, ülkede 2030 yılına kadar tek kişilik hane sayısı 200 milyona çıkabilir. Araştırmalarda, özellikle büyük şehirlerde yaşayan gençlerin, uzun çalışma saatleri ve ailelerinden uzakta yaşamaları nedeniyle yalnızlık ve sosyal izolasyon yaşadıkları belirtildi.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, 'yalnız yaşarken başına bir şey gelirse kimsenin fark etmeyebileceği' korkusuyla yaşadıklarını belirtirken Pekin'den bir kullanıcı "Bir şey olursa kiraladığım evde kimsenin beni fark etmemesinden korkuyorum. Bu yüzden acil durum kişisi olarak annemi ekledim" ifadelerini kullandı.

