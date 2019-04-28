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Olaylı maçın galibi Isparta Davrazspor oldu

Isparta’da, yeni sezonda kenti Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) temsil edecek takımın belirlenmesi için 1.

28 Nisan 2019 Pazar 20:00
Olaylı maçın galibi Isparta Davrazspor oldu

Isparta’da, yeni sezonda kenti Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) temsil edecek takımın belirlenmesi için 1. Amatör Küme Futbol Ligi sezon şampiyonu Emrespor ile BAL temsilcisi Isparta Davrazspor karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen ve Davrazspor’un 3-1 galip geldiği maç sonunda olaylar çıktı. Maç bitimi saha içinde çıkan olaylarda futbolcu ve yöneticiler arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbede Çevik Kuvvet Polisi’nin araya girmesiyle güçlükle kontrol altına alındı.


Isparta Atatürk Stadı’nda yapılan maçı Konya Bölgesinden Ramazan Doğanay, Gökhan Yüksel, Mehmet Ali Keskin ve Mustafa Ünlü isimli hakemler yönetti. Karşılaşmayı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) 6. Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural, daire müdürleri, kulüp başkanları ve taraftarlar izledi. Normal süre 1-1 beraberlikle sonuçlanınca uzatmalara gidildi Karşılaşmaya her iki takım taraftarları yoğun ilgi gösterirken, maç öncesinde Isparta’da spora hizmeti geçen isimlere plaket verildi.


Isparta 1. Amatör Futbol Ligi şampiyonu Emrespor’un birincilik kupasının verilmesiyle başlayan maç nefesleri kesti. Emrespor, 19. dakikada Alper Enes Kahraman’la öne geçerken, Davrazspor bu gole 45. dakikada Ümit Kocabaş ile cevap verdi: 1-1. İlk yarı 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maçın 2. yarısında başka gol olmayınca karşılaşmanın normal süresi 1-1’lik skorla tamamlandı.


BAL temsilcisinin belirlenebilmesi için 15+15 uzatmaya giden karşılaşmada, ilk uzatma yine aynı skorla sonuçlandı. Maçın 15 dakikalık 2. uzatma devresinde, Isparta Davrazspor 117.dakikada Deniz Boztepe ile 2-1 öne geçti. Ataklarını artıran Pembe-Yeşilliler, 129. dakikada Gökhan Koç’ın frikik golüyle maçın skorunu tayin etti: 3-1



Maç sonunda olay çıktı


Karşılaşma sonunda Isparta Davrazsporlular BAL’da kalabilmenin büyük sevinç yaşarken Emresporlular ise üzüntü yaşadı. Maç sonunda saha içerisinde her iki takım futbolcuları ve yöneticileri arasında arbede yaşandı. Sahada oyuncu ve yöneticilerin arasında çıkan arbedeyi polis ekipleri güçlükle kontrol altına aldı. 112 Acil Servis Ekiplerinin de hazır bulunduğu anlarda, yaşanan arbedede yaralanan olmadı. Tribünlerde de hat sahaya çıkan gerginliği yatıştıran polis, futbolcuları soyunma odalarına gönderirken, maç çıkışı olay yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 20:00
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