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Olaylı derbiden 22 kişi daha adliyeye gönderildi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 22'si daha adliyeye sevk edildi.

27 Nisan 2018 Cuma 09:14
Olaylı derbiden 22 kişi daha adliyeye gönderildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fenerbahçe Ülker Stadı'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan, işlemleri tamamlanan 22'si daha Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.

Adliyeye dün getirilerek savcılıkça sorgulanan 25 şüpheliden, aralarında Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet veren S.D'nin de bulunduğu 5'i "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmaları, 15'i "yasak madde kullanarak müsabaka düzenini bozma" suçundan adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edilmiş, 5'i serbest bırakılmıştı. Hakimliğe sevk edilen 5 şüpheliden, S.D'nin de aralarında olduğu 3'ü tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 09:14
  1. Fenerbahçe
  2. Beşiktaş

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