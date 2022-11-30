Olaylı derbide karar: 19 tutuklama!
İzmir'de oynan Göztepe-Altay maçındaki şiddet olayları sebebi ile gözaltına alınan 28 şüpheliden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yeniakit.com.tr
Göztepe-Altay maçındaki şiddet olaylarına ilişkin adliyeye sevk edilen 23 kişiden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli serbest kalırken, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartının uygulanmasına karar verildi.
Ne olmuştu?
İzmir'de oynanan Göztepe-Altay maçı, çıkan olaylar sebebi ile yarıda kaldı.
Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki İzmir derbisinde karşılaşmanın 22'nci dakikasında olaylar çıktı. Sahaya giren bir Göztepespor taraftarı, korner direğini yerinden sökerek Altayspor kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı.
Özenç ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Dehşete düşüren görüntü!
Öte yandan Altay tribününden Göztepe tribününe işaret fişeği yollandı.
Fişeğin yüzüne isabet ettiği bir taraftar ağır yaralanırken birçok taraftar da yaralandı.
Arbede sokaklara taştı!
Tribünde yaşanan olayların sokaklara taştığı öğrenildi. İki grup arasında yaşanan kavgada bir Göztepe taraftarı bıçaklanarak ağır yaralandı.
Emniyet güçleri maç sonunda arbede çıkartan taraftarları dağıtırken, kent genelinde yoğun güvenlik önlemi alındı.