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Olay 'İmamoğlu' paylaşımı: Pek benzemiyor

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sürekli israf edebiyatı yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yemek masraflarıyla ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 20:29:00 -

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sürekli israf edebiyatı yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yemek masraflarıyla ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı.

"Pek musakkaya benzemiyor"

"İmamoğlu'nun yemek masrafları 2019 yılı Haziran ayından sonra %68,46 artış ile 956.815,01 TL’ye çıkmış. Ekrem'cim bu yemekler pek musakkaya benzemiyor. Olsa olsa kaz'dır." ifadelerini kullanan Gökçek, "İşte ispatı" diyerek İmamoğlu'nun restoranttaki görüntülerini paylaştı.

 

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