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Okul çağındaki çocuklar için yulaf ezmesinin faydaları

Yulaf çocuklardan yetişkinlere kadar herkes için çok önemli! Yulaf ezmesinin çocuklar için faydaları nelerdir? İşte yulaf ezmesi ile ilgili merak edilenler…

26 Aralık 2018 Çarşamba 20:41
Okul çağındaki çocuklar için yulaf ezmesinin faydaları

Yulaf, son dönemlerin en popüler tahıllarından. Ancak beslenmede alışkanlık haline getirmek için henüz yeterli yol almış değiliz. Özellikle çocuklar eğer ek gıda döneminde tüketmediyse, ilerleyen yaşlarda tüketmeleri daha da zorlu olabiliyor. Ancak faydalarını okuduktan sonra çocuklar için tüketecekleri bir yol bulmak isteyeceğinize eminim.

YULAF EZMESİNİN ÇOCUKLAR İÇİN FAYDALARI

1.Doğal olarak tam tahıl. Tahılın 3 ana bölümü kepek (kabuk), endosperm (gövde) ve ruşeym (öz) bölümünü içerir. İşlenmiş (rafine) tahıllar genellikle sadece endosperm içerir. Tahılın her bir bölümü ayrı bir besin değerine sahiptir. Kepek bölümünün lif içeriği zengindir. Bu de gün içinde tok tutmaya ve kabızlığın önlenmesine yardımcı olur. Ruşeym bölümü özellikle vitamin ve minerallerden oldukça zengindir. Endosperm bölümü ise tahılın kalori açısından zengin kısmıdır.

2.Protein içeriği diğer tahıllara göre daha fazla olduğu için günlük beslenmede protein ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlar.

3.Uzun süre tok tutar. Kan şekerinin ani düşme- çıkmasını önlemeye ve dengelenmesine yardımcı olduğu için özellikle sınav dönemlerinde okul çağı çocuklar için vazgeçilmez olmalı. Aynı zamanda yapılan bir araştırma, düzenli yulaf ezmesi tüketen çocukların tüketmeyenlere göre gün içinde daha sağlıklı besinler tercih ettiğini ve obezite görülme sıklığının azaldığını göstermiştir.

4. Güçlü lif yapısı ve içeriği sayesinde bağırsakların düzenli çalışmasına ve sindirim sorunlarının ortadan kalkmasına yardımcı olur. Kolon kanserine karşı koruyucu etkisi olabileceği yönünde birçok bilimsel çalışma mevcut.

5.Kan kolesterol seviyesinin düşürülmesine yardımcı olur. Son dönemlerde çoğunlukla beslenme bozuklukları ve fiziksel aktivite yetersizliği sebebiyle kolesterol yüksekliği, küçük yaşlardaki çocuklarda bile karşımıza çıkıyor. Böyle durumlarda beslenme planına yulaf ezmesine düzenli olarak yer vermek oldukça faydalı olacaktır.

6.Antienflamatuar ve antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenip, kronik hastalıklara karşı yatkınlığın azalmasını sağlar. Yulaf ezmesini tüketmeyi kolaylaştırmak için rondodan geçirip un halinde çorbalarda, kek tariflerinizde kullanabilirsiniz. Bütün halde ise sütle pişirerek ya da sıcak su ile ısladıktan sonra köfte ve mücverde galeta unu niyetine kullanabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 20:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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