“Öksürük Şurubu” diye satılıyor ama...

Sonunda bunu da öğrendik. ‘Dekstrometorfan’ ihtiva eden öksürük ilaçları çocukları uyuşturucuya alıştırıyor. Bu tür ilaçların Amerika’da 6 yaşından küçüklere verilmemesi, yasaklanması istenirken gerekçede bir araştırmanın sonuçları gösterildi. Üstelik bu tip şurupların soğuk algınlığı ve öksürüğü faydası da zaten “geçici”!

Amerika’da reçetesiz satış yasak. Buna rağmen yaklaşık 3 milyondan fazla genç bu ilaçları uyuşturucu maksadıyla kullanıyor. Bir diğer deyişle “kafayı buluyor”.

Bu ilaçlar yüzünden sonu ölümle biten vak’alara da rastlandığından artık Amerika’da tamamen yasaklanması isteniyor.

Dekstrometorfan nedir?

“Eroinle marijuana ortasında bir yerde bulunan beyin hasarına yol açabilen sentetik morfinan” diye tarif ediliyor.



Dekstrometorfan ihtiva eden ve halen Türkiye’de herkesin serbestçe eczanelerden alabileceği bir öksürük şurubunun kullanım rehberinde “gizli tehdit” kendisini açıkca şöyle itiraf ediyor: “Sistemden hızla absorbe olur. Büyük oranda karaciğerde etkilidir. Etkisi genelde yarım saat içinde başlamaktadır. Etki süresi 6 saat kadardır.

Sinirlilik, baş dönmesi veya uykusuzluk meydana getirebilir. Özellikle çocuklarda eksitabiliteye, sersemliğe neden olabilir. Kalp hastalığı, yüksek kan basıncı, tiroid hastalığı, diyabet, astım, glokom, amfizem, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, nefes darlığı, prostat bezinin büyümesinden dolayı idrara çıkma zorluğu ve nefes alma zorluğu olan hastalar kullanmamalıdır. Bu madde motorlu taşıt ve makina kullanımına da izin vermez.

Genellikle yüksek dozlarda alındığında, baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, kusma, kabızlık, deri döküntüsü, terleme, çarpıntı, sinirlilik, iştah kaybı, zor idrar yapma, bulanık görme, karın ağrısı” yapar

Eh, daha ne yapsın yani.

Ya da daha ne yazsınlar: Öldürür mü desinler!?