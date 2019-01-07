Öksürük olup bitenin olacakların habercisi



● Asabî tiplerin öksürüğü, aslında organik bir hastalığın belirtisidir. İnsanda sinirlenince kuru bir öksürük olabilir. Heyecanlanınca daha belirgindir.

● Sigara tiryakisinin öksürüğü bronş tahrişinin belirtisidir. Sigara tiryakisi ise bunu bilmez ve öksürüğünün normal olduğunu zanneder. Halbuki olay bronş kanserine kadar gidebilir. En iyi ihtimalle ise kronik bronşittir. Yeni başlamıştır. Sigara tiryakileri öksürüklerinde artış veya öksürüğün tarzında bir değişme gördüklerinde mutlaka hekime görünmelidirler. Akciğer kanseri yakasına sarılmış olabilir.

● Üşütenlerin, soğuk algınlığı geçirenlerin öksürüğü üst solunum yollarının viral enfeksiyonu.. Zararsız bir öksürüktür ve bilemediniz bir hafta içinde geçer gider. Fakat sigara içiyorsanız veya alerjiniz varsa daha uzun sürer. Sizi ciddi şekilde rahatsız eder ve hırpalar.

● Gribin de benzer öksürüğü vardır. Beraberinden grip icabı yüksek ateş, aşırı halsizlik, baş ve kas ağrıları, burun akmaları olur.

● Sinüzit ve farenjit öksürükleri ise gıcık şeklindedir. Boğazınızı temizleyeceğim diye hırpalarsınız, ama fayda etmez, o gıcık orada durur ve öksürtür.

● Astım öksürüğü hırıltılıdır. Bariz nefes darlığı özelliği taşır. Kriz halinde süreklilik başlar. Bilhassa gece ve sabaha karşı azar. Alerjinler, kokular, sigara veya dumanlı hava bu öksürüğü tetikler.

● Akciğer kanseri öksürüğü ölümcül öksürüktür. Eğer 15 günden fazla devam etmiş ve antibiyotik tedavisine cevap vermemiş ise bu öksürük başınıza iş açabilir. Hemen bir hekime görünmelisiniz.. Bu tip öksürükler sinsi bir hastalık olan akciğer kanserinin habercisi olabilir. Hatta tek başına bile akciğer kanserinin belirtisi olabilir.

● Boğmaca öksürüğü ani, kuvvetli, tekrarlayıcı öksürük krizleri yapar. Boyun damarlarını şişirir, gözler dışarıya doğru fırlar ve hatta öksürürken morarma olur.. Öksürük önce hırıltıya sonra garip bir ötme sesine dönüşür.

● Veremin çok şiddetli olmayan kesik kesik öksürükleri olur. Kuru bir öksürüktür. Az miktarda balgam olabilir. Bazen kanama ile birlikte görülür.

● Büyük şehirlerde yaşamanın bedeli olan bir öksürük türü daha var. Sigara dumanı, çeşitli boya, cila kokuları, hava kirliliğinin yaptığı öksürük.. Kuru öksürüktür. Çocuklarda kusmaya yol açabilir. Gece nöbet yapar. Uykudan uyandırır. Hanımlarda idrar kaçırma bile olabilir. Gülerken, konuşurken başlayabilir. Ağrısı sırta vurur. Çocuklarda karın ağrısı yapar.