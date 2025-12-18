  • İSTANBUL
Gündem Okan Karacan kimdir! Hayatı ve kariyeri merak konusu oldu
Okan Karacan kimdir! Hayatı ve kariyeri merak konusu oldu

GAİN medya soruşturması kapsamında gözaltına alınan sunucu Okan Karacan kimdir, soruları merak uyandırdı. Televizyon ve sahne dünyasının bilinen isimlerinden Okan Karacan, sunuculuk, yapımcılık ve oyunculuk alanlarında uzun yıllardır aktif olarak görev alıyor. İstanbul doğumlu Karacan, konservatuvar eğitimi almış, tiyatrodan televizyona uzanan kariyerinde dizi, sinema ve radyo projelerinde yer almıştır. Çılgın Dersane serisiyle sinema izleyicisinin de tanıdığı Karacan, yurt dışında kurduğu yapım şirketiyle medya alanındaki çalışmalarını sürdürmektedir.

1977 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Okan Karacan, televizyon ve sahne dünyasında uzun yıllardır yer alan tanınmış bir isimdir. Eğitim hayatına Şişli’de bulunan Özel Terakki Lisesi’nde başlayan Karacan, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni kazansa da bu bölümden mezun olamadı. 1995 yılında kısa süreliğine turizm sektöründe ticaretle ilgilendi.

 

2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Müzikoloji Bölümü’nü kazanan Karacan, eğitimini 8 yıl sonunda tamamladı. Bu süreçte çocuk tiyatrolarında sahne aldı. 2002 yılında Tiyatro Portakal’da sahnelenen “Sigara Böreği” adlı oyunla profesyonel oyunculuğa adım attı. Daha sonra BKM ve Uygur Kardeşler bünyesinde tiyatro çalışmalarını sürdürdü.

 

Televizyon dünyasına geçiş yapan Karacan, birçok programda sunuculuk yaptı, bazı yapımların da yapımcılığını üstlendi. Aynı dönemde televizyon dizilerinde rol aldı ve iki ayrı radyo programı sundu. Sinema kariyerinde ise Çılgın Dersane serisinde doktor Bilgin karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Okan Karacan, yurt dışında faaliyet gösteren Karacan Artistik Hizmetler adlı yapım şirketini yönetmeye devam ederken, 2011 yılından bu yana çeşitli telemarketing organizasyonlarında da görev alıyor.

Gözaltına alındı

GAİN Medya’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sunucu Okan Karacan’ın gözaltına alındı. Yetkililerden edinilen bilgilere göre işlemlerin sürdüğü, soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

