Okan Buruk kimdir? Başakşehir Teknik direktörü Okan Buruk mu oldu? Başakşehirspor’un yeni teknik direktörü son dakika belli oldu. Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran Okan Buruk’un Başakşehirspor’la anlaştığı öğrenildi. Peki Okan Buruk kimdir? Okan Buruk nereli ve kaç yaşında? Okan Buruk hangi takımlarda oynadı?

Başakşehirspor’un yeni teknik direktörü son dakika belli oldu. Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran Okan Buruk’un Başakşehirspor’la anlaştığı öğrenildi. Peki Okan Buruk kimdir? Okan Buruk nereli ve kaç yaşında? Okan Buruk hangi takımlarda oynadı? Okan Buruk kimdir? Okan Buruk 2001 yılında İtalya'nın Inter Milan Kulübü'ne transfer olurken, sezon bitiminden 3 Ay önce Inter' le anlaşma imzaladığını kulübünden gizlemiş ve maçlara konsantre olamadığından kritik Ankaragücü maçında 25 dakikada 2 sarı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştır. Türkiye Milli Takımı'nın 3. olduğu 2002 Dünya Kupası'nda forma giydi. Emre Belözoğlu ile birlikte gittiği, 3 sezon oynadığı Inter'de fazla forma şansı bulamadı. 2004/2005 sezonu başında Beşiktaş'a t006 tarihinde boş mukaveleye imza atarak eski kulübü Galatasaray'a geri dönmüştür.

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