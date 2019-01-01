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Oje, ruj abdest almaya engel..

Kına, oje, ruj ve jöle gibi makyaj malzemeleri abdest ve gusle engel midir? sorusuna Diyanet aynen şu cevabı veriyor:

01 Ocak 2019 Salı 18:44
Oje, ruj abdest almaya engel..


Abdest ve gusülde yıkanması gereken organların -zaruret olmadıkça- tamamının hiç kuru yer kalmadan yıkanması gerekir. Buna göre abdest alırken, yıkanması gereken organlardan birinde kuru yer kalırsa, abdest sahih/geçerli olmaz (Müslim, Tahâre, 31; Ebû Dâvûd, Tahâre, 67). Gusülde ise vücutta, suyun ulaşabildiği her yerin yıkanması gerekir (Mâide, 5/6).

Bu itibarla, abdest veya gusül alacak kimsenin, yıkanması gereken organlarında, suyun altına ulaşmasına engel olacak bir tabaka bulunmamalıdır (Müslim, Hayz, 35-38).

Oje ve ruj gibi vücut üzerinde tabaka oluşturup suyun bedene ulaşmasına mani olan maddeler abdest ve gusle engel olur. Bunların abdest veya gusülden önce giderilmesi gerekir (Alî el-Kârî, Fethu bâbi’l-İnaye, I, 31). Jöle ise bir tabaka oluşturmadığından abdest ve gusle engel olmaz.

Bu, abdest öncesi şıpın işi tırnaktan soyuluyor

Mısır ve diğer bazı Müslüman ülke uleması da tıpkı Diyanet gibi “Oje ve ruj gibi vücut üzerinde tabaka oluşturup suyun bedene ulaşmasına mani olan maddeler abdest ve gusle engel olur. Bunların abdest veya gusülden önce giderilmesi gerekir” deyince, bir uyanık kozmetik firması incecik bir plastik kaplama benzeri, tırnağın üstünü kaplayan oje üretip piyasaya sürdü. Hanımlar, abdest almadan önce bunu ucundan tutup soyup atıyor..

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 18:44
  1. oje
  2. abdeste mani durumlar

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