Oğuzhan ağabeyi rahmetle anıyoruz

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Ömrünü İslam davasına adayan ve milletinin refahı için gece gündüz demeden çalışan Asiltürk, siyasi hayatı boyunca merhum Necmettin Erbakan Hoca’ya yol arkadaşlığı yaptı. Son nefesine kadar MGV ve SP YİK Başkanlığı görevini yürüten Asiltürk, bir yıl önce Kovid-19 sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikâyetiyle kaldırıldığı hastanede ruhunu Rahman’a teslim etti. Asiltürk, son dönemde yaptığı birlik, beraberlik ve kardeşlik çağrıyla ümmet arasındaki buzları eritmiş, SP’nin yeni bir siyasi üslupla yoluna devam etmesi gerektiğini belirterek Cumhur İttifakı’na yakınlaşma sinyali vermişti. Asiltürk’ün, “SP yöneticileri sadece iktidarı tenkit ediyor, partiye destek azalıyor, üslup yeniden şekillenmeli. İnşaallah, önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla, Saadet Partimiz, kuruluşundaki ahlaki ve manevi değerleri savunur hâle gelir” demişti.