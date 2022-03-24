Karayolları Genel Müdürlüğü otoyol ve köprü gişelerindeki yoğunluğun azalması için iki ayrı uygulama yerine tek bir sistemin kullanılmasına karar verdi. HGS kullanıcılarının sayısının daha fazla olması sebebiyle OGS sistemi 31 Mart itibariyle kullanılmayacak. OGS'den HGS'ye geçecek olanlar ise hangi adımları takip etmeleri gerektiğini araştırıyor. Peki, OGS bakiyesi HGS'ye aktarılır mı?

OGS’den HGS’ye para aktarma nasıl yapılır?

31 Ocak Perşembe gününden itibaren Otomatik Geçiş Sisteminin (OGS) kaldırılacak. Otoyol ve köprü geçiş ücretleri yalnızca Hızlı Geçiş Sistemi (HGS( üzerinden tahsil edilecek. OGS'den HGS'ye geçecek olanlar ise aktarım işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, kısa bir süre önce OGS'den HGS'ye geçiş konusunda izlenilecek adımlara ilişkin bir açıklama yapmıştı. KGM'den yapılan 9 maddelik açıklama şöyle:

1. OGS cihazınızın alındığı bankaya 31 Mart'tan önce başvuru yapılacaktır.

2. İptal edilen OGS'nin yerine HGS hesabı açılması gerekmektedir.

3. Tüm geçişlerin ücretleri HGS hesabından tahsil edilecektir.

4. OGS cihazınızın iptalinden önce yapılan ve varsa henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecektir.

5. İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyor ise ilgilinin banka hesabına/kredi kartlarına iade edilecektir.

6. OGS ile yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere varsa güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabına/ kredi kartlarına iade edilecektir.

7. İade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına/kredi kartlarına yapılacaktır.

8. OGS cihazını HGS etiketi ile değiştirenlerin işlem yapmalarına gerek bulunmayacaktır.

9. 31 Mart'a kadar kapatılmamış tüm OGS cihazları bu tarihten sonra iptal edilecektir.