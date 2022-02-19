Öğrenciyi darbeden öğretmen mafyaya özenmiş! İşte şok sözler

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bir ortaokulda kendisini uyarmasına rağmen sözlerini dinlemeyen 11 yaşındaki öğrencisi K.P.’yi darp ettiği iddia edilen öğretmen B.K. hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Çankaya’daki bir ortaokulda yaşanan olayda, 11 yaşındaki K.P.’nin bulunduğu katta nöbetçi olan B.K. isimli öğretmen, iddiaya göre koridorda arkadaşlarına vuran öğrencisini sert bir şekilde uyardı.

Uyarının şiddeti kaçınca darp iddiasıyla K.P.’nin ailesi öğretmenden şikayetçi oldu. Yargıya taşınan olay sonucu savcılık B.K. isimli öğretmen hakkında ‘basit yaralama’ suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Mağdur öğrencinin babası M.P., yaşanan olaydan dolayı öğretmenden şikayetçi olduğunu belirterek, “Oğlumu okuldan aldığımda morali bozuktu. Sonra biraz üsteleyince ağlamaya başladı. Eve gidip konuştuğumuzda oğlumun beden öğretmeni B.K. tarafından koridorda sürüklendiğini ve yerine oturturken boğazından sıkması sonucu kafasını duvara çarptığını öğrendim. Öğretmen bu davranışı sergilerken oğluma da ‘Buranın hakimi benim, burada benim kurallarım geçer’ demiş. Bunun üzerine darp raporu aldım” ifadelerine yer verdi.

"Tüm sınıf boğazını sıktığımı söylemiş"

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen öğretmen B.K. ise yaptığı savunmada, “Olayın yaşandığı gün o katta nöbetçiydim. K.P. isimli öğrenci gün boyu koridorda arkadaşlarına vuruyordu. Uyarılarıma rağmen benzer davranışları sergilemeye devam etti. 6. teneffüste kendini yere attı. Benimle de göz göze gelince sınıfına gitti. Arkasından sınıfa gittiğimde kendisi zaten sırasına oturmuştu. Gün boyu kendisine bir şeyler söylemem zaten beni hiç dinlememişti. Yanına gittim omuzlarından tuttum ama kendisine hiç baskı yapmadan, ‘Bütün gün seninle uğraştım. Benimle uğraşma artık bu sana son uyarım bir sonrakine aileni arayacağım’ dedim. Dersine girdiği öğretmenine de tüm sınıf K.P.’nin boğazını sıktığımı söylemiş. Öğretmeni baktığında bir iz görmemiş. Yapılan suçlamaları kabul etmiyorum. İddia edilen hareketleri yapmadım” dedi.

Cezalandırılması talep edildi

Her iki tarafında emniyet ifadesinin ardından yargı süreci başlatıldı. Mağdur ailenin şikayeti üzerine açılan davada savcılığın hazırlamış olduğu iddianamede şu bilgiler yer aldı:

“Şüphelinin mağdurla aynı okulda beden eğitimi öğretmeni olduğu, olay tarihinde mağdurun uyarılara rağmen durmaması üzerine şüphelinin mağdurun omuzlarından sıkmak suretiyle mağduru basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte yaraladığı, müştekinin olay nedeniyle şüpheli hakkında şikayetçi olduğu, şüphelinin 11 yaşındaki mağdura yönelik eyleminin TCK 86/2-3b maddesindeki kendini savunamayacak kişiye karşı basit yaralama suçu kapsamında olduğu, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği yönünde kamu davası açmak için taraf beyanları, doktor raporu ve tutanakların bulunduğu anlaşılmakla, şüphelinin yargılamasının mahkemeniz nezdinde icra olunarak eylemine uyan yukarıda yazılı sevk maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.”