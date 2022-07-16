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Aktüel Öğrencileri, öğretmen Necmettin Yılmaz’ı şehadetinin 5. yılında andı
Aktüel

Öğrencileri, öğretmen Necmettin Yılmaz’ı şehadetinin 5. yılında andı

Görev yeri Şanlıurfa’dan memleketi Gümüşhane’ye giderken Tunceli’de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, şehadetinin 5. yılında Siverek’teki öğrencileri tarafından anıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 19:24:00 -
Öğrencileri, öğretmen Necmettin Yılmaz’ı şehadetinin 5. yılında andı

Tunceli’de 2017’de kaçırıldıktan sonra şehit edilen Necmettin Yılmaz’ın bu yıl 6. ve 7. sınıfta okuyan öğrencileri, şehit öğretmenlerinin isminin verildiği okulda bir araya geldi. Öğrencileri, öğretmenlerinin son karne günündeki “Bol bol kitap okuyun” tavsiyesini yerine getirip Şehit Necmettin Yılmaz Kütüphanesi’nde kitap okudu, Yılmaz’ı andı. Şehit Necmettin Yılmaz’ın fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen öğrencileri, öğretmenlerine özlemlerini dile getirdi. Öğrencilerden Mehmet Ali Subay, aradan geçen zamana rağmen öğretmenlerini unutmadıklarını söyleyerek, “Öğretmenimiz 5 yıl önce şehit edildi ve 5 yıldır öğretmenimizi hiç unutmadık. Ben de öğretmen olup onun yolundan gideceğim” dedi. Tuba Çaçan da öğretmenleri Yılmaz’ın memleketine giderken şehit edildiğini anımsatarak, “Öğretmenimiz bize karnelerimizi dağıttıktan sonra şehit edildi. 5 yıldır öğretmenimizin acısı yüreğimizden dinmedi ve onu çok özlüyoruz. Onun gibi iyi bir öğretmen olmak ve öğrencilerimizi onun bizi yetiştirdiği gibi yetiştirmek istiyorum” diye konuştu.

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