  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat Öğrenciler evlerinden taşıdı, kentin tarihini sergilediler
Kültür - Sanat

Öğrenciler evlerinden taşıdı, kentin tarihini sergilediler

Eşyalar arasında 100-150 yıllık geçmişe sahip olanlarda yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 14:02:00 - 2022-01-12 14:06:06
Öğrenciler evlerinden taşıdı, kentin tarihini sergilediler

Sivas’ta bir ortaokulda, öğrencilerin evlerinden getirdiği unutulmaya yüz tutmuş eşyalardan oluşturulan sergi kentin tarihini anlatıyor.

Öğrencilerin evlerinden getirdiği eşyalar oluşturulan sergi kentin tarihini anlatıyor

Sivas’ta Tuzlugöl Mahallesinde Bulunan Hamza Yerlikaya Ortaokulu farklı bir projeye imza attı.

Okulda unutulmaya yüz tutmuş eşyalarla sergi açıldı. Sergilenen eşyalar çeşitli köylerden öğrencilerin evlerinden getirdikleri eşyalar ile oluşturuldu. Geçmişten günümüze bir köprü görmek amacıyla düzenlenen sergide geleneksel kıyafetlerden kazanlara el örgüsü çoraplardan gaz lambasına kadar birçok eşya bulunuyor. Eşyalar arasında 100-150 yıllık geçmişe sahip olanlarda yer alıyor. Yaklaşık 1 hafta sürecek sergi ziyarete açıldı. Öğrenciler sergiyi Sivas’ın yöresel türkülerini söyleyerek açtı.

f

“Sergimizde tamamen Sivas var’’

Müzik Öğretmeni Gülçin Negiz, sergide aslında tamamen Sivas’ın olduğunu belirterek, “Etkinliğimizin amacı Sivas’ımızın eski halk kültürüne tanıklık etmek, tarihe bir yolculuk etmek. Geçmişten günümüze bir köprü oluşturabilmek ve eşsiz halk türkülerimizi öğrencilerimizin sesleriyle sizlere sunmaktır. Sergide Sivas yöresine ait gelenek, göreneklerimizi ortaya koyabileceğimiz, yeme içme kültürümüzden tutun giyim kuşama kadar tüm Sivas’ın tarihini yansıtan yaklaşık 100-150 yıllık malzemeler var. Köylerimizden öğrencilerimizin evlerinden gelen, ailelerimizin desteğiyle hazırladığımız sergimizde tamamen Sivas var’’ dedi.

Hamza Demirkaya Ortaokulu Müdürü Ömer Yılmaz, ise, “Hamza Demirkaya Ortaokulu olarak Müzik Öğretmenimiz Gülçin hanıma teşekkür ediyoruz. Burada tarihsel kültürel ögelerimizin yanı sıra aynı zamanda türkülerimizde olacak. Çocuklarımız Sivas’a ait türküler seslendirecekler’’ diye konuştu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay