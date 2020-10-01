Ormanlık tüm insanlık için bir nefestir. Ormanlarımız hayatımızdır. Soluğumuz, nefesimizdir. Bunun için Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’ne büyük görevler düşmekte. Ormanlarımızı korumak, kollamak amacıyla 1839 yılından bugüne dek Orman Genel Müdürlüğü ormanlarımıza sahip çıkmakta. OMG zaman zaman hem memur hem de işçi alımı yapmakta. OGM’den son dakika yapılan açıklamada taşra teşkilatında görevlendirmek üzere daimi işçi alınacağını duyurdu. Orman Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete yayınlanan personel alımı ilanına göre, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 274 daimi işçinin alınacağını duyurdu. OGM işçi alımları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecektir. OGM İŞKUR başvurusu yapmak için İŞKUR kayıt yapılması gerekmektedir.

İŞKUR kayıt nasıl yapılır?

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör iş ilanlarına başvuruda bulunmak için İŞKUR giriş kaydının yapılması gerekmektedir.