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Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı

Otomotiv endüstrisi, ocak ayında 2 milyar 330 milyon 116 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu-Ocak ayında en fazla ihracat artışı yüzde 116,2 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti

04 Şubat 2019 Pazartesi 13:13
Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı

İSTANBUL (AA) - Otomotiv endüstrisi, ocak ayında 2 milyar 330 milyon 116 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 330 milyon 116 bin dolarlık ihracat imza attı. Otomotiv endüstrisi böylece ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 525 milyon 897 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri, 1 milyar 422 milyon 7 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon takip etti.

Ocak ayında en fazla ihracat artışı yüzde 116,2 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 80,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunda 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 7,6'lık artışla 10 milyar 635 milyon 321 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 0,4 azalışla 1 milyar 886 milyon 704 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,3 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 22 gerilemeyle 305 milyon 104 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.


-En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

Ülke verilerine bakıldığında ise en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Irak ve İspanya oldu. Ülkelere göre ihracatta dikkat çeken artışlara bakıldığında ise Libya’ya ihracatın 2,5 katına, Yemen’e ihracat 2 katına, Slovenya’ya ihracatın da 1,5 katına çıktığı görülüyor.

41 ilin ihracatı artarken en çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 il, sırasıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara olarak gerçekleşti.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2018-2019 ocak ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 -31 OCAKSON12 AYLIK
SEKTÖRLER20182019Değişim('19/'18) Pay(19)(%)2017 - 20182018 - 2019Değişim('19/'18) Pay(19)(%)
I. TARIM1.893.8421.886.704-0,414,321.458.74222.629.2405,513,4
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.304.1921.272.042-2,59,714.646.15815.076.0282,98,9
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar veMamulleri 547.283561.1892,54,36.393.0996.697.1594,84,0
Yaş Meyve ve Sebze 225.395199.838-11,31,52.263.0762.300.7431,71,4
Meyve Sebze Mamulleri 119.836125.6544,91,01.437.1151.570.4399,30,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 108.333112.5913,90,91.291.7611.392.6077,80,8
Fındık ve Mamulleri 153.621152.899-0,51,21.862.5351.634.490-12,21,0
Zeytin ve Zeytinyağı 63.47028.880-54,50,2361.334364.9851,00,2
Tütün 77.55482.5436,40,6950.8121.016.5526,90,6
Süs Bitkileri ve Mam.8.7008.448-2,90,186.42799.05114,60,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER218.255221.1391,31,72.307.9272.516.3229,01,5
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller218.255221.1391,31,72.307.9272.516.3229,01,5
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ371.396393.5236,03,04.504.6575.036.89011,83,0
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri371.396393.5236,03,04.504.6575.036.89011,83,0
II. SANAYİ9.886.60410.635.3217,680,7122.658.330137.030.74111,781,2
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER993.023976.382-1,77,411.927.92212.388.7803,97,3
Tekstil ve Hammaddeleri695.250676.299-2,75,18.179.9258.441.4893,25,0
Deri ve Deri Mamulleri 129.007117.337-9,00,91.561.1931.667.1136,81,0
Halı 168.766182.7468,31,42.186.8032.280.1794,31,4
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.1.349.5441.525.89713,111,616.163.44617.536.9508,510,4
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.349.5441.525.89713,111,616.163.44617.536.9508,510,4
C. SANAYİ MAMULLERİ7.544.0378.133.0427,861,794.566.962107.105.01113,363,5
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.427.6241.422.007-0,410,817.213.31917.633.2132,410,4
Otomotiv Endüstrisi2.285.5752.330.1161,917,728.749.44531.611.74710,018,7
Gemi ve Yat42.52491.917116,20,71.315.3581.039.913-20,90,6
Elektrik Elektronik767.144797.9944,06,110.643.31311.335.6596,56,7
Makine ve Aksamları511.896587.41614,84,56.203.7507.391.29519,14,4
Demir ve Demir Dışı Metaller 597.091651.8549,24,96.941.6148.140.35317,34,8
Çelik1.117.5011.207.0088,09,211.697.73415.615.20933,59,3
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri208.342252.27421,11,92.732.9493.030.94410,91,8
Mücevher141.693274.58193,82,13.220.8434.543.11541,12,7
Savunma ve Havacılık Sanayii106.506175.08364,41,31.745.0532.103.82920,61,2
İklimlendirme Sanayii331.309335.4731,32,53.990.3904.537.58713,72,7
Diğer Sanayi Ürünleri6.8317.3207,20,1113.192122.1477,90,1
III.MADENCİLİK391.325305.104-22,02,34.752.3644.475.284-5,82,7
Madencilik Ürünleri391.325305.104-22,02,34.752.3644.475.284-5,82,7
T O P L A M(TİM*)12.171.77112.827.1295,497,4148.869.436164.135.26610,397,3
İhracatçıBirlikleri Kaydından Muaf İhracat262.459343.91731,02,69.310.1494.624.941-50,32,7
T O P L A M12.434.23013.171.0465,9100,0158.179.585168.760.2066,7100,0


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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 13:13
  1. ihracat rakamları
  2. TİM

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