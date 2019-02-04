0553 313 94 23

Ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu

TÜİK verilerine göre Ocak ayında enflasyon yüzde 1.06 oranında gerçekleşti.

04 Şubat 2019 Pazartesi 10:02
Ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu

TÜFE'de 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) (2003=100) 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 6,43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 3,62, sağlıkta yüzde 3,56, eğlence ve kültürde yüzde 3,18 ve lokanta ve otellerde yüzde 1,07 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 7,95 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ocak ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 3,10 ile konut oldu.

Yıllık en fazla artış yüzde 30,97 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti
TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 29,63, ev eşyası yüzde 29,07, eğlence ve kültür yüzde 23,15 ve lokanta ve oteller yüzde 19,89 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık yüzde 0,18 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,55 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,21 artış gerçekleşti.

Ocak 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 21 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 267 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 130 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık yüzde 0,45 arttı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 28,70 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2,83, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,47, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 0,38 artış ve su sektöründe ise yüzde 6,88 düşüş olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünlerinde gerçekleşti
Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 4,67 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri, yüzde 4,22 ile kömür ve linyit, yüzde 3,94 ile diğer ulaşım araçları olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 31,23, ham petrol ve doğal gaz yüzde 11,70, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması yüzde 6,88 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla azaldığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış sermaye malında gerçekleşti
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Ocak ayında aylık en fazla artış sermaye malında ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 10:02
  1. enflasyon
  2. ocak ayı enflasyon

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah30 dk önce
    Geçen yılın Ocak ayına göre yüzde kaç? Onu da yazsaydınız.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

28 Şubat için şikayetçi olma,12 Eylül’ü koru; niye ki acaba?
  1. 28 Şubat için şikayetçi olma,12..
  2. İsrail güçleri 17 Filistinliyi..
  3. Irak'tan Trump'a cevap! 'Bizim..
  4. Fiyat artışları (4)
  5. Ocak ayında meydana gelen trafik..
  6. Ucuz BORON her eve girecek
  7. GRAFİKLİ - Ocak ayının zam şampiyonu..
  8. At ve köpeklerin şaşırtıcı dostluğu
  9. Doğal taş ihracatçıları Hindistan’a..
  10. Kitapta KDV yayınevlerinde yüzde 0
  11. Fiyat artışları (3)
  12. Fiyat artışları (2)
  13. Klimada Türk-Japon ortaklığı
  14. Irak'tan Trump'a yanıt
  15. 24 milyon $’lık çilek ihracatı
  16. İçişleri Bakanlığınca, Ocak'ta..
  17. Dolar/TL 5,2290 seviyesinde işlem..
  18. Kars'ta Avrupa Kayakla Oryantiring..
  19. TOKİ 207 iş yeri ile 70 konutu satışa..
  20. İçişleri Bakanlığınca, Ocak'ta..
AK Partili isim koltuğu MHP'li vekile bıraktı!
AK Partili isim koltuğu MHP'li vekile bıraktı!
'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."

Günün Karikatürü

03 Şubat 2019
Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
Bakan Soylu: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum!
Bakan Soylu: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum!