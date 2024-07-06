O yiyecek yaşlılara hiç iyi gelmiyor!

Yaşlandıkça beslenme şekli de değişiyor. Metabolizma yavaşladığı için eskiden rahatlıkla tüketilen gıdaları yemek doktorlar tarafından yasaklanıyor. Birçok beslenme uzmanının yasaklar listesinde ise ilk sırada et ve patates geliyor.

Kızartılmış et ve patates kokusu ve lezzetiyle herkesi cezbetse de bu ikili özellikle yaşlı insanların beslenmesinde yer almamalı.

Beslenme uzmanı Mariyat Mukhina'ya göre et ağır protein ihtiva ediyor.

Patates ise nişastalı bir karbonhidrat.

Mukhina yaşla birlikte vücudun enzim sistemlerinin verimliliğinin azaldığını belirtiyor.

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Bu da besinlerin emilimini zorlaştırıyor ve mide ağırlık kazanıyor.

PATATES YAŞLILARA GÖRE DEĞİL

Gastroenterolog Lyudmila Sukhorukova da patatesin gastritin alevlenmesine neden olabileceği konusunda uyarıyor.

Ona göre bu ürün kombinasyonu, karbonhidratların fermantasyonu ile aynı zamanda bağırsaklardaki proteinlerin de çürümesine neden oluyor.

Neticede kabızlık ve hatta ülser bile olabiliyor.

Patates yerine ise haşlanmış sebzeler veya kinoayı seçmek gerekiyor.

Beslenme uzmanı Natalya Denisova patatesleri kaynatmanın veya fırında pişirmenin en iyi seçim olduğunu belirtiyor.

"Onları yağlı soslar veya yağlı etlerle birlikte yemeyin" uyarısında bulunuyor.

Alerji uzmanı-immünolog Marina Apletaeva, eti makarna, patates ve beyaz pirinçle birleştirmemenin en iyisi olduğunu söylüyor.

Bu gıdalar lif bakımından düşük, ancak nişasta bakımından yüksek. Etle birlikte yerseniz sindirimi ise daha az oluyor.

BAZI TATLILAR SİNDİRİMİ ETKİLİYOR

Yaşlı insanlar bazı tatlıların birleşimi de gözden geçirilmeli.

Örneğin muzlu milkshake pek de arzu edilen bir kombinasyon değil.

Zira sütle çırpılmış doğranmış muz, sindirim hareketliliğini engelleyebilecek mukusa dönüşüyor.

Kahvaltıda sütlü kahve ve portakal suyu da zararlı olabiliyor.

Bu içecekler midedeki içeceklerin bu kadar yakın olmasının, karbonhidratların parçalanmasından sorumlu olan enzimlerin aktivitesini azaltıyor.

Sonuç olarak, karbonhidratların zayıf emilimi ve karın rahatsızlığı ortaya çıkıyor.

Beslenme uzmanı Evgeny Arzamastsev yaşlıları kahve ve tatlı içecek içmeyi bırakmaya çağırdı.

Kahvenin, kalsiyum eksikliğine yol açıyor ve neticede osteoporoz ortaya çıkıyor.