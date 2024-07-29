  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya O rezalet büyük tepki çekti! Dinsiz, ailesiz, cinsiyetsiz, milliyetsiz insan… Hedefleri budur
Medya

O rezalet büyük tepki çekti! Dinsiz, ailesiz, cinsiyetsiz, milliyetsiz insan… Hedefleri budur

Yeniakit Publisher
2024-07-29 14:15:00 -
O rezalet büyük tepki çekti! Dinsiz, ailesiz, cinsiyetsiz, milliyetsiz insan… Hedefleri budur

Akşam yazarı Serkan Fıçıcı, ABD Kongresi'nde Netanyahu'nun alkışlanmasını ve Paris Olimpiyatları açılış törenindeki LGBT propagandasını eleştirdi. Fıçıcı, küresel güçlerin yeni bir normal dayattığını belirtti. İnsanlığın inanç, ahlak ve erdem gibi değerlerinden uzaklaştırıldığını yazan Fıçıcı, insanlığın yol ayrımında olduğunu vurguladı. İşte Serkan Fıçıcı’nın yazısının ilgili bölümü:

Akşam yazarı Serkan Fıçıcı, ABD Kongresi'nde Netanyahu'nun alkışlanmasını ve Paris Olimpiyatları açılış törenindeki LGBT propagandasını eleştirdi. Fıçıcı, küresel güçlerin yeni bir normal dayattığını belirtti. İnsanlığın inanç, ahlak ve erdem gibi değerlerinden uzaklaştırıldığını yazan Fıçıcı, insanlığın yol ayrımında olduğunu vurguladı. İşte Serkan Fıçıcı’nın yazısının ilgili bölümü:

“ABD kongresinde katil Netanyahu'nun alkışlanması...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarının açılış törenindeki LGBT propagandası...

Ne oluyor?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

-Küresel gücü elinde tutanlar dayatıyor.

***

İnsanlık yol ayrımında...

Tercih zamanı...

Saflar netleşecek.

Dayatılan nedir?

-Yeni normal...

Konforlu gerçeksizlik...

Gönüllü faydasızlık...

Normali anormal, anormali normal hale getirmek.

İnanç, ahlak, erdem, ölçü, kural, sınır tanımamak.

Dinsiz, ailesiz, cinsiyetsiz, milliyetsiz insan!

Hedefleri budur. (…)”

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23