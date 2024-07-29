O rezalet büyük tepki çekti! Dinsiz, ailesiz, cinsiyetsiz, milliyetsiz insan… Hedefleri budur
Akşam yazarı Serkan Fıçıcı, ABD Kongresi'nde Netanyahu'nun alkışlanmasını ve Paris Olimpiyatları açılış törenindeki LGBT propagandasını eleştirdi. Fıçıcı, küresel güçlerin yeni bir normal dayattığını belirtti. İnsanlığın inanç, ahlak ve erdem gibi değerlerinden uzaklaştırıldığını yazan Fıçıcı, insanlığın yol ayrımında olduğunu vurguladı. İşte Serkan Fıçıcı’nın yazısının ilgili bölümü:
Akşam yazarı Serkan Fıçıcı, ABD Kongresi'nde Netanyahu'nun alkışlanmasını ve Paris Olimpiyatları açılış törenindeki LGBT propagandasını eleştirdi. Fıçıcı, küresel güçlerin yeni bir normal dayattığını belirtti. İnsanlığın inanç, ahlak ve erdem gibi değerlerinden uzaklaştırıldığını yazan Fıçıcı, insanlığın yol ayrımında olduğunu vurguladı. İşte Serkan Fıçıcı’nın yazısının ilgili bölümü:
“ABD kongresinde katil Netanyahu'nun alkışlanması...
Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarının açılış törenindeki LGBT propagandası...
Ne oluyor?
ÖNE ÇIKAN VİDEO
-Küresel gücü elinde tutanlar dayatıyor.
***
İnsanlık yol ayrımında...
Tercih zamanı...
Saflar netleşecek.
Dayatılan nedir?
-Yeni normal...
Konforlu gerçeksizlik...
Gönüllü faydasızlık...
Normali anormal, anormali normal hale getirmek.
İnanç, ahlak, erdem, ölçü, kural, sınır tanımamak.
Dinsiz, ailesiz, cinsiyetsiz, milliyetsiz insan!
Hedefleri budur. (…)”