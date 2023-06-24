O katil artık tutuklandı! Artık pes! Rezalet ki ne rezalet! Herkes şaşkın:

“Dünyanın en çok aranan maymunu” Hindistan’da 2 haftada 20 kişiyi öldürmesi üzerine dünya manşetlerindeki yerini almıştı. Vahşi maymunun nihayet tutuklandığı açıklandı. Sakinleştirici iğneyle etkisi hale getirilen maymun kafese kapatıldı.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde 2 haftada 8’i çocuk 20 kişiyi öldüren maymun panik yaratmıştı. Yetkililer maymunun başına 200 sterlin (yaklaşık 6 bin 417 TL) ödül koymuştu. Madhya Pradesh'teki vahşi yaşam uzmanları, maymunu bulmak için bir insansız hava aracı kullandı ve sonunda onu yakalamayı başardı. Yetkililer maymunun kafes konulmadan önce sakinleştirici iğneyle etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Maymunun sık sık evlerin çatılarında ve pencere pervazlarında bekleyerek insanlara saldırdığı ifade edildi. Saldırıya uğrayanların büyük bir bölümü ağır bir şekilde yaralandı.

Yerel yetkili Vinod Sahu, "Belediyenin o maymunu yakalayacak imkanı yoktu. Ujjain'deki orman departmanından bir kurtarma ekibi çağırdık. Belediye personeli ve yerel halk onlara yardım etti ancak maymunu yakalamaları yine de dört saat sürdü. Maymunu yakalayana 200 sterlin nakit para ödülü teklif etmiştik. Şimdi bu parayı hayvan kurtarma ekibine vereceğiz." dedi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO