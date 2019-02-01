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O ilimize büyük müjde! Su aranıyordu petrol bulundu

Siirt'te kent merkezine 10 kilometre mesafede termal su arama çalışmaları esnasında petrol bulundu.

01 Şubat 2019 Cuma 13:25
O ilimize büyük müjde! Su aranıyordu petrol bulundu

Ilısu Barajı'nda su altında kalacak olan Siirt’teki Billoris Kaplıcası'nın yeni yerleşim alanına taşınması için İl Özel İdaresi tarafından çalışmalar sürüyor. Kaplıcanın bulunduğu alanda termal suyun temin edilmesi için Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi'nde 2 yıla aşkın süredir sondaj çalışması sürüyor. Önceki gün yapılan çalışmalar sırasında ekipler, petrol bulgusuna rastladı. Bunun üzerine ekipler, çalışmalara ara verdi.

715 metrede bulundu

Siirt İl Özel İdare Müdürü Hifzullah Canpolat, “Tarihi Billoris kaplıcamız suyun altında kalacağından, bizler bu kaplıcayı daha modern bir yere taşıyoruz. Kaplıca suyunu bulmak için müdürlüğümüz bünyesinde özel bir sondaj firmasına verildi ve bu firma sıcak su araması yapmaya başladı.

Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi'nin arka kısmında çalışan ekipler sıcak su ararken, 715 metrede petrol bulduğunu bizlere bildirdi. Bulunan petrolü ölçeğinin yapılması için biz de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na gönderdik. Orada çıkacak sonuca göre petrol arama çalışmalarına karar verilecek" dedi. 

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 13:25
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