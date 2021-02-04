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Aktüel O ilimizde bir köy karantinaya alındı
Aktüel

O ilimizde bir köy karantinaya alındı

Elazığ'da bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 16:17:00 -
O ilimizde bir köy karantinaya alındı

Dün merkeze bağlı Avcılı köyünde 11 kişide Kovid-19 vakası görülmesi üzerine başlatılan karantina uygulamasının ardından bu köye sınırları bulunan Uzuntarla köyünde de bir kişide Kovid-19 tespit edildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının engellenmesi, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla köyde 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı. Giriş ve çıkışı jandarma ekiplerince kontrol altına alınan köyde, sağlık ekipleri çalışma başlattı.

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