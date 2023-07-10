Nurettin Topçu’yu dualarla anıyoruz

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

İlim adamı Topçu, Anadolu’da Türk milletinin yeniden dirilişinin ilham kaynaklarını arayacak münevver zümre meydana getirmeye çalışmış, eğitimde, sanatta ve bilimde ‘Türk Rönesansı’nı gerçekleştirmek için çaba sarf etmiştir. Entelektüel bir öğretmen olan Topçu, felsefeden sanata, dinden ekonomiye ve eğitime kadar pek çok sahada kendine bakış açıları ve önerileri olan, hem Batı düşüncesini bilen, gözlemleyen, hem de geleneksel yapı ve değerleri tanıyan düşünürlerimizden birisiydi. Fransa’daki eğitimi tamamlayıp ülkeye döndükten sonra ‘Hareket’ dergisini çıkarak Topçu, Avrupa’ya tahsile giden Türkler arasında ahlâk üzerinde çalışan ilk öğrenci ve Sorbonne Üniversitesi’nde felsefe doktorası veren ilk Türk’tür.