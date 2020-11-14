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Aktüel Normandiya Dörtlüsü Lider Danışmanları toplantısı çevrim içi düzenlendi
Aktüel

Normandiya Dörtlüsü Lider Danışmanları toplantısı çevrim içi düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-14 01:28:55 -
Normandiya Dörtlüsü Lider Danışmanları toplantısı çevrim içi düzenlendi

KİEV (AA) - Donbas krizinin çözümüne yönelik Normandiya Dörtlüsü (Rusya, Ukrayna, Almanya, Fransa) Lider Danışmanları toplantısı çevrim içi gerçekleştirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Alman danışman Jan Hecker, toplantıda, Ukrayna'nın Donbas'ta iki giriş-çıkış noktası açarak gelişme kaydettiğine dikkati çekti.

Hecker, Rusya'yı, Ukrayna'nın kontrolündeki bölgede açtığı noktaların Rusya yanlısı ayrılıkçıların tarafında da açılması konusunda adım atmaya çağırdı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Minsk anlaşmasının önünü açacak Ukrayna'nın önerisi olan "Ortak Adımlar Planı"nı uygulamaya koyma çağrısında bulundu.

Taraflar plana ilişkin görüşmeleri sürdürme konusunda anlaştı.

Ukrayna krizine çözüm bulmak amacıyla üç yıl aradan sonra geçen sene aralıkta Fransa'nın başkenti Paris'te Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi yapılmıştı.


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