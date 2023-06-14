Nöbetteki aile sayısı 360’a çıktı

Kardeşi Mehmet’in 17 yaşındayken 2015 yılında HDP ve PKK tarafından Batman’da kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren ağabey İhsan Kavak, kardeşinin teslim olması için HDP önündeki evlat nöbetine dahil oldu.

“Hiç korkma kaç gel, tüm aile yolunu gözlüyoruz”

Mehmet’e ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Kavak, “Kardeşim Mehmet için HDP önüne geldim. 2014-2015 yılları arasında HDP ve PKK tarafından kandırılarak dağa götürüldü. Kardeşim eğer sesimi duyuyorsan annen, baban ve en çok sevdiğin yeğenin, tüm ailen dönmeni istiyor. Hiç korkmadan güvenlik güçlerimize teslim olabilirsin. Anne ve babamızın gözü hep döneceğin yolda. Korkma, gel” dedi.