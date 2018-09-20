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Nöbetçi eczane Konak İzmir

İzmir Konak bu gece nöbetçi eczane isimleri. Eczaneler saat 19:00’dan sonra nöbet usulüne göre çalışıyor. İl ve ilçelerde daha önceden belirlenen listeye göre nöbetçi eczaneler belirleniyor. Akşam acile giden hastalar ilaç almak için nöbetçi eczane isimlerini araştırıyor. 20 Eylül Perşembe günü İzmir ilçelerinde size en yakın nöbetçi eczaneler hangileri araştırılıyor. İzmir bu gece nöbetçi eczane listesi yeniakit.com.tr’de İşte nöbetçi eczane İzmir Konak. Konak’da bu gece nöbetçi eczane isimleri ve adresleri…

20 Eylül 2018 Perşembe 19:11
Nöbetçi eczane Konak İzmir

İzmir Konak bu gece nöbetçi eczane isimleri. Eczaneler saat 19:00’dan sonra nöbet usulüne göre çalışıyor. İl ve ilçelerde daha önceden belirlenen listeye göre nöbetçi eczaneler belirleniyor. Akşam acile giden hastalar ilaç almak için nöbetçi eczane isimlerini araştırıyor. 20 Eylül Perşembe günü İzmir ilçelerinde size en yakın nöbetçi eczaneler hangileri araştırılıyor. İzmir bu gece nöbetçi eczane listesi yeniakit.com.tr’de İşte nöbetçi eczane İzmir Konak. Konak’da bu gece nöbetçi eczane isimleri ve adresleri…

BABADAN ECZANESİ - (Kerci Ali Hakan ) Güney Mah. Gaziler Cad. 448 Yenişehir, Konak,

CİHANGİR ECZANESİ - Mersinli Mah. 2812. Sok. 10/A Konak,

19:00-08:30 (ertesi gün)Şu An Nöbette

ÇİFTÇİLER ECZANESİ - (Çiftçi Ali ) 1. Kadriye Mah. 628 Sok. 45 (45 Yeni Cami Karşısı) Konak,

EFESOĞLU ECZANESİ - (Efesoğlu Volkan ) Mehmet Ali Akman Mah. Mithatpaşa Cad. 1105 Üçkuyular, Konak

FAHRİ İNAN ECZANESİ - (İnan Fahri ) Levent Mah. Barbaros Hayrettin Paşa Cad. 20 Konak,

FAKÜLTE ECZANESİ - (Bayraktar Rabia ) İsmet Kaptan Mah. 1374 Sok. 26/B Alsancak, Konak,

PLATİN ECZANESİ - (Baykal Nuri Onur ) Kültür Mah. Şevket Özçelik Sok. 15/A Alsancak, Konak, İzmir

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 19:11
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