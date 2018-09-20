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Nöbetçi eczane İzmir Karşıyaka

Karşıyaka bugün hangi eczane nöbetçi. Eczaneler saat 19:00’dan sonra nöbet usulüne göre çalışıyor. İl ve ilçelerde daha önceden belirlenen listeye göre nöbetçi eczaneler belirleniyor. Akşam acile giden hastalar ilaç almak için nöbetçi eczane isimlerini araştırıyor. 20 Eylül Perşembe günü İzmir ilçelerinde size en yakın nöbetçi eczaneler hangileri araştırılıyor. İzmir bu gece nöbetçi eczane listesi yeniakit.com.tr’de İşte nöbetçi eczane İzmir Karşıyaka. Karşıyaka'da bu gece nöbetçi eczane isimleri ve adresleri…

20 Eylül 2018 Perşembe 18:58
Nöbetçi eczane İzmir Karşıyaka

Karşıyaka bugün hangi eczane nöbetçi. Eczaneler saat 19:00’dan sonra nöbet usulüne göre çalışıyor. İl ve ilçelerde daha önceden belirlenen listeye göre nöbetçi eczaneler belirleniyor. Akşam acile giden hastalar ilaç almak için nöbetçi eczane isimlerini araştırıyor. 20 Eylül Perşembe günü İzmir ilçelerinde size en yakın nöbetçi eczaneler hangileri araştırılıyor. İzmir bu gece nöbetçi eczane listesi yeniakit.com.tr’de İşte nöbetçi eczane İzmir Karşıyaka. Karşıyaka'da bu gece nöbetçi eczane isimleri ve adresleri…

Palmiye Eczanesi Karşıyaka

Yalı Mah. 6436 Sk

Esma Eczanesi Karşıyaka

Bahçelievler Telekom Bölge Müdürlüğü Cad. 1851/5 Sk.

Furkan Kuznek Eczanesi Karşıyaka

Aksoy Mh. 1671 Sk. No:117/5 Karşıyaka Metro - Girne Cd. Arası ( Sevgi Yolu Üzeri

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 18:58
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