‘Niye gözlüğünün altından baktın' diye pompalı tüfekle vurdular
Samsun'da iki şahıs, yanlarından geçerken ‘Gözlüğünün altından bize niye baktın’ diye tartıştıkları adamı pompalı tüfekle bacağından vurdu. Vurulan şahıs hastaneye kaldırılırken, 2 saldırgan adliyeye sevk edildi.
Olay, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G.E. (39), pompalı tüfekle açılan ateş sonucu sol ayağından yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili M.D.A. (32) ve A.K.'yi (21) yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Saldırganların, vurdukları şahsa kendilerine "gözlüğünün altından baktığı" için ateş açtıkları ortaya çıktı.