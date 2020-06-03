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Aktüel

Nisarga Kasırgası Hindistan kıyılarında etkili olmaya başladı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 12:15:06 -
Nisarga Kasırgası Hindistan kıyılarında etkili olmaya başladı
ANKARA (AA) - Umman Denizi'nde oluşan Nisarga Kasırgası, Hindistan'ın Maharaştra eyaleti kıyılarına ulaştı.

Hint basınının Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD) tarafından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, yerel saatle 13.00'de Maharaştra'nın kıyı kesimlerine ulaşan Nisarga Kasırgası şiddetli yağışlara yol açtı.

Kasırga öncesinde 19 bini Maharaştra'dan olmak üzere ülkenin batı kesimindeki diğer eyaletlerden de on binlerce kişi tahliye edildi.

15 günde ikinci kez bir fırtınanın vurduğu Hindistan'da, afet ve acil durum ekipleri, Maharaştra ve Gujarat eyaletinde konuşlandı.

Hızının saatte 120 kilometreye kadar ulaşması öngörülen Nisarga Kasırgası'nın, yaklaşık 2 saat sonra Maharaştra'nın başkenti ve ülkenin finansal başkenti Mumbai'de etkisini göstermesi bekleniyor.

Hint polisi, Mumbai sahilindeki park ve mesire yerlerine girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Yetkililer, ülkenin özellikle batısındaki bölgelerde yaşayan halka evlerinde kalmaları çağrısı yaptı.

Hindistan ve Bangladeş'in kıyı kesimlerinde 20 Mayıs'ta etkili olan Amphan Kasırgası'nda 106 kişi yaşamını yitirmişti.



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