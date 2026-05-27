  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD Başkan Yardımcısı Vance'den Papa'ya destek! "Bunu yaptığına sevindim" Katil Siyonistler katliam yaptı! Çok sayıda can kaybı var Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya yönelik silahlı saldırıda yeni gelişme! Mahkeme kararını açıkladı Fransa'da yerel seçim şüphesi! Soruşturma açıldı Rusya ilerlemeye devam ediyor! Barış zor görünüyor Yunanistan'da solun eski lideri Çipras yeni parti kurdu! Muhafazakar hükümete karşı "İttifak" kartını açtı! Devrik Esed'in katliam fabrikası deşifre oldu! Doğu Guta ve Hama'da Müslümanları zehirleyen kimyasal silahların kalıntıları ele geçirildi! Kılıçdaroğlu'ndan olay Özgür Özel hamlesi! İptal edilmesini istedi Siyonist katillerden Gazze'de yeni işgal oyunu! Sözde "Turuncu Hat" ile Filistinlileri daracık bir alana hapsetmeye çalışıyorlar! Bayram arifesinde acı haber! Şehit edildiler
Gündem Nişanlıya süslü ‘gelin koçu’ hediyesi
Gündem

Nişanlıya süslü ‘gelin koçu’ hediyesi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Nişanlıya süslü ‘gelin koçu’ hediyesi

Erzincan’da gelin adayına Kurban Bayramı’nda ‘süslenmiş koç gönderme geleneği’ sürüyor. Aldığı kurbanlık koçu çiçekçiye getiren genç, süsleterek nişanlısına hediye götürdü.

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Erzincan’da bayramda hediye edilmek üzere alınan koçlar süslenerek damat tarafından gelinin ailesine teslim ediliyor. Bayram günü kesilen ve kavurma yapılan kurban eti, nişanlı kızın komşuları davet edilerek ikram ediliyor. Erzincan’da gelin adayına süslenmiş koç götürmenin gelenek olduğunu ifade eden çiçekçi, "Adetlerimize göre gelinlerimize koç kurban ediliyor. Onun için koçumuzu süsledik. Bugün nasip olursa gelinimize vereceğiz" dedi.

Önce koçu baştan aşağıya süsleten gençler, daha sonra koçun boynuzuna bilezik veya altın takarak nişanlısının evine götürüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23