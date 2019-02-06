Nijerya'nın ilk hattatları Türkiye'nin desteğiyle eğitim alıyor

Batı Afrika'nın ilk hat merkezi olan ve Nijerya'da faaliyet gösteren IRCICA Bölgesel Hat Merkezi, Türkiye'nin destekleriyle hat sanatçısı yetiştiriyor.

Türkiye'de hat sanatı eğitimi alan Nijeryalı hattat Yushaa Abdullah tarafından Kaduna eyaletinde açılan hat sanatı merkezinde 20 öğrenci eğitim alıyor.

Türkiye'nin hat malzemelerini temin ettiği merkezde öğrenciler, hat sanatını öğreniyor.

Ülkelerinde hat sanatına destek olmadığı için ekonomik olarak zorluk yaşayan hattat adayları, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) ve Türkiye'nin destekleriyle hat malzemelerini temin ediyor ve çizimlerini yapabiliyor.

IRCICA Bölgesel Hat Merkezi hattatlarından İdris Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hat merkezinde Türkiye'nin desteği ile hattat yetiştirdiklerini söyledi.

Ömer, "Türkiye'de hat sanatı eğitimi alan Nijeryalı hattat Yushaa Abdullah'ın öğrencileriyiz ve kendisi Nijeryalı birçok öğrenciye bu sanatı öğretiyor." dedi.

Hat sanatının Nijerya hükümeti ve sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenmediğine dikkati çeken Ömer, "Açık söylemek gerekirse burada hat sanatının önemi bilinmiyor ve o yüzden çok zorluk yaşıyoruz." diye konuştu.

Ömer, "2011 yılından beri hat sanatıyla ilgileniyorum. Bu sanatı yapmak istedim çünkü çocukluğumdan beri hat sanatını merak ediyordum." ifadelerini kullandı.

"Başka bir dünyada gezdiğimi hissediyorum"

Türkiye'nin kendilerine verdiği destekten dolayı çok memnun olduklarını belirten Ömer, hat sanatı öğrencilerinin mezun olduklarında sertifikalarını almak için Türkiye'ye gideceklerini aktardı.

Hat yaparken çok mutlu oluğunu dile getiren Ömer, "Hat yaparken başka bir dünyada gezdiğimi hissediyorum." dedi.

"Önemini bildiğimiz için yapıyoruz"

Hat öğrencilerinden Amine Cafer ise 2 senedir hat sanatı eğitimi aldığını anlatarak, "Hat sanatını para için yapmıyorum. Zaten Afrika'da hat yaparak para kazanamazsınız ama ilgimiz olduğu için ve önemini bildiğimiz için yapıyoruz." diye konuştu.

Cafer, verdiği destekten dolayı Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etti.