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Aktüel Nijerya'da yolcu otobüsüne baskın: 16 ölü
Aktüel

Nijerya'da yolcu otobüsüne baskın: 16 ölü

Yeniakit Publisher
2020-12-11 00:43:00 -
Nijerya'da yolcu otobüsüne baskın: 16 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde yolcu otobüsüne düzenlenen baskında 16 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, başkent Abuja-Kano kara yolundaki Dambatta bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yolcu otobüsüne baskın düzenledi.

Baskında 16 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Kano Valisi Abdullah Umar Ganduje, olayı kınayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturmalar başlatıldığını belirtti.

Bölge, hayvancılık yapan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.


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