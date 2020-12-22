Nijerya'da yılbaşı kutlamalarında havai fişek kullanımı yasaklandı

ABUJA (AA) - Nijerya'da Noel ve yılbaşı kutlamalarında havai fişek ve piroteknik ürünlerin kullanılması yasaklandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Mohammed Jalige, yaptığı açıklamada, terör faaliyetlerinin sık gerçekleştiği bazı eyaletlerde Noel ve yılbaşı kutlamalarında havai fişek ile piroteknik ürünlerin kullanılmasının yasaklandığını duyurdu.

Bölge sakinlerinin güvenliği için böyle bir karar aldıklarına işaret eden Jalige, halka kutlamalar sürecinde patlayıcı maddelerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Jalige, havai fişek üreten veya satışını yapan kişilerin terör suçlamasıyla yargılanacağını ifade etti.