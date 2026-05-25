SON DAKİKA
Dünya
Nijerya'da teröristlerin rehin aldığı 92 sivil kurtarıldı

Nijerya’nın kuzeydoğusunda Boko Haram ve ISWAP’a yönelik düzenlenen operasyonlarda teröristlerin rehin aldığı 92 sivil kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında kadınlar ve çocuklar da bulunuyor.

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde Boko Haram ve DEAŞ’ın Batı Afrika kolu ISWAP’a yönelik operasyon düzenledi.

Hadin Kai Operasyonu kapsamında yürütülen çalışmalarda, teröristlerin rehin tuttuğu sivillere ulaşıldı.
Teröristlere yönelik Hadin Kai Operasyonu'nun medya enformasyon sorumlusu Sani Uba, yaptığı açıklamada, ordunun Borno eyaletinde terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'a yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Uba, operasyonlarda teröristlerin rehin aldığı 92 sivilin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonların gözetleme sistemleri sayesinde gerçekleştirildiğini aktaran Uba, "Kurtarılanlar 52 erkek, 33 kadın ve 7 çocuktan oluşuyor." ifadesini kullandı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

