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Aktüel

Nijerya'da Boko Haram saldırıları: 13 ölü

Yeniakit Publisher
2020-06-03 12:32:45 -
Nijerya'da Boko Haram saldırıları: 13 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Borno eyaletine bağlı Kwabula, Kondori, Ali Gambori ve Konduga bölgesine gelen Boko Haram üyeleri, silahla etrafa rastgele ateş açtı.

Saldırılarda13 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan, Nijerya ordusunun sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, ordunun, Banki bölgesinde örgüte yönelik operasyonunda bir üst düzey Boko Haram üyesini etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.

Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.



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