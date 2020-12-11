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Aktüel Nijerya'da 20 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapılacak
Aktüel

Nijerya'da 20 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-11 02:01:56 -
Nijerya'da 20 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapılacak

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 20 milyon kişinin aşılanmasının planladığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, başkent Abuja'da düzenlendiği haftalık Kovid-19 ile ilgili basın toplantısında yaptığı açıklamada, hükümetin 20 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını belirtti.

Ehanire, Kovid-19 aşısıyla 20 milyon kişinin aşılanmasının planladığını kaydederek, ilk etapta sağlık sektöründeki çalışanlar, daha sonra savunmasızlar ve kronik rahatsızlığı bulananların aşılanacağını söyledi.

Nijerya'nın 200 milyonluk nüfusa sahip bir ülke olduğunu altını çizen Ehanire, "Mümkün olduğunca çok insanı aşılama ümidimiz var ancak ilk olarak 20 milyon doz aşıyla başlamak istiyoruz." dedi.

Ülkede şimdiye kadar 70 bin 500'den fazla Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 1184 kişi yaşamını yitirdi. Hastalığa yakalanan 65 bin 242 kişi ise sağlığını kavuştu.

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