Nijerya ve Suudi Arabistan savunma işbirliğini derinleştiriyor

Nijerya ile Suudi Arabistan, savunma alanındaki ilişkilerini yeni bir seviyeye taşıyacak önemli bir anlaşmaya imza attı. Abuja’da düzenlenen törende, Nijerya Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Bello Matawalle ile Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid el-Biyari karşılıklı olarak mutabakat zaptını imzaladı.

Matawalle, anlaşmayı “Nijerya’nın savunma mimarisini güçlendirecek tarihi bir adım” sözleriyle değerlendirdi.

BEŞ YILLIK MUTABAKAT: EĞİTİM, TATBİKAT VE LOJİSTİK DESTEK

Beş yıl süreyle geçerli olacak anlaşma; askeri eğitim, ortak tatbikatlar, istihbarat paylaşımı, teknik destek, lojistik işbirliği gibi birçok alanı kapsıyor. Taraflar isterse mutabakat, yeniden beş yıl daha uzatılabilecek. Öte yandan ülkeler, üç aylık diplomatik bildirimle anlaşmadan çekilebilecek.

TERÖRLE MÜCADELEDE ORTAKLIK GÜÇLENECEK

Nijerya’nın uzun süredir Boko Haram ve DEAŞ’ın Batı Afrika kolu ISWAP gibi örgütlerle mücadele ettiği hatırlatılırken, bu işbirliğinin ülke ordusunun eğitim kapasitesini artırması ve operasyonel hazırlığını güçlendirmesi bekleniyor.

Yetkililer, ortak tatbikatların sahadaki koordinasyonu iyileştireceğini, istihbarat paylaşımının ise terörle mücadelede önemli bir çarpan etkisi yaratacağını vurguladı.